Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!
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Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!

16.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:48
Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 561. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 562. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 561. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 560. Bölümde Tunç, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor!

Tunç, Elifi kurtarmak için kızın babası Kazım ile yaptığı boğuşma sırasında patlayan silah yüzünden kötü bir durumun içine düşer. Vurulan Kazım hastanede hayatını kaybeder. Görgü tanığının olmaması yüzünden Tunç, bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu olarak yargılanacaktır. Mesut ve ekibimiz bu karar ile büyük üzüntü yaşarlar. Mesut oğlunu kendi elleriyle cezaevine götürür. Bu sırada Özcan, bilendiği Mesut'un oğlunun cezaevine düştüğünü öğrenince bir plan yapar. Dışarıdaki adamını kullanarak Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. Mesut ve Selin, Tunç'u görmek için geldikleri cezaevinde nakledildiğini öğrenirler. Araştırmaları sonucu nakledilen cezaevinin Özcan'ın yattığı yer olduğunu öğrenirler. İşin içinde Özcan'ın parmağı olduğuna yüzde yüz emin olan Mesut ve Selin, Tunç'un başına kötü bir şey gelmemesi için yeni cezaevine doğru yola çıkarlar. Özcan, zaferinin tadını çıkartırcasına Tunç'un koğuşuna girer. Tunç tanımadığı Özcan'ın kirli hesaplarını bilmemektedir ve başı büyük derttedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 16 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, oğlu Tunç'u kendi cezaevine naklettiren Özcan ile hesaplaşıyor!

Özcan, Mesut'tan intikamını alabilmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. Bunu duyan Mesut çok sinirlenir. Soluğu hemen cezaevinde alır. Özcan'ı gören Mesut, Selin'in müdahale etmesine zaman kalmadan üzerine atlar. Özcan'ı, Mesut'un elinden zor alırlar. Daha da bilenen Özcan, Mesut'u yıkacak bir olaya imza atmak ister. Tunç'un bir paramağını keserek Mesut'a göndermeyi düşünür. Özcan, Mesut'a ders vermek için Tunç'un parmağını kesecek mi? Mesut, oğlunu düştüğü kötü durumdan kurtarabilecek mi? Mesut ve Özcan arasında neler yaşanacak?

Ezgi veCemal birlikte çıktıkları operasyon kötü bir durum yaşarlar. Peşinde oldukları adamlar hem ezgi'yi, hem de bir kadını rehin alırlar. Cemal hemen silahına davranarak Ezgi'yi rehin alan adamı vurur; fakat, diğer adam da Cemal'i vurur. Cemal'in aldığı yara ölümcül mü? Ezgi ve Cemal bu durumdan kurtulabildiler mi?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 561. yeni bölüm izleme linki!

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont

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