Arka Sokaklar 561. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 560. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 560. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 561. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 561. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 561. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 560. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 559. Bölümde Selin ve Mesut'un düğünlerinde şaşkına çeviren bir olay yaşanır!

Ekip, uyuşturucu çetesinin lideri Özcan'ı yakalamak için operasyonları sıklaştırırlar. Özcan'ın torbacılarına baskınlar düzenleyerek maddi açıdan zarara vermeye başlayan ekibimiz sonunda bir ipucu yakalar. Özcan'ın adamlarını görüp tanıyan bir sokak çocuğu bağlantılı oldukları bir adresi ekibimizle paylaşır. Ekip adrese gittiğinde Özcan'ın adamları günlük haraçlarını alıyordur. Adamın peşine takılan ekibimiz Özcan'ın saklandığı villayı bulur. Ani bir baskınla Özcan'ı kıskıvrak yakalamayı başarırlar.

Bu sırada, Özcan'ın adamlarının arabadan attığı Elif isimli genç kız iyileşmeye başlar. Tunç, Sosyal Hizmetler Görevlisi olarak tedavi sürecinde hep yanındadır. Ekibimiz de bilgi almak için onun kendisine gelmesini bekliyordur. Elif'in üvey babası da kızın iyileşmeye başladığını öğrenmiştir. Gözlerini açtığı anda vereceği ifade adamı hapse tıkmaya yetecektir. Bunu bilen adam hastaneye giderek kızı öldürmeye çalışır. O anda odaya giren Tunç adama müdahale eder. Adam tabancasını çıkartır ve Tunç ile boğuşmaya başlar. Boğuşma sırasında silah patlar.

Düğün yerinde ise, Mesut nikah merasimi için oğlunun gelmesini beklemektedir. Oğlu yerine bir telefon gelir. Arayan kişi hastanede yaşananlarla ilgili Mesut'a şoke eden bilgiyi verir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...



ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 9 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, oğlu Tunç'un hapse girmesine gönlü razı olmuyor ve ekipi zorda bırakan bir hamle yapıyor!

Tunç, Kazım ile boğuştuğu sırada patlayan silah yüzünden gözaltına alınıyor. Kazım'ın ölmesi ve Elif'in verdiği ifade ile Tunç suçlu bulunuyor. Tunç adliyeden hapse gittiği sırada onu Mesut götürmek ister. Mesut, arabasına aldığı Tunç ile birlikte ekipin gözleri önünde sırra kadem basıyor. Rıza Baba ve Hüsnü, Mesut'un bu hareketi karşısında büyük şaşkınlık yaşıyorlar.

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ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont