Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!

03.09.2019 11:34

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 14. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Rıza Baba ve arkadaşlarının macerasının aktarıldığı Arka Sokaklar yeni sezonu başlangıç tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen dizinin son fragmanında Mesut Komiser ile ilgili bir detay, onu canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı şeklinde varsayılıyor. Peki, Arka Sokaklar 14. yeni sezonu ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR 14. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar 14. yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Cuma Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI

YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar).

Diziye yeni sezonda katılan oyuncular ise Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü ve Gamze Topuz.

DİZİDEN AYRILANLAR



Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı. Göksel'in ayrılık haberinin ardından 9 sezondur Rıza Baba'nın kızını oynayan İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'n 13. sezon finalinde ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.