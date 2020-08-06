Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner, Google hakkında suç duyurusunda bulundu
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Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner, Google hakkında suç duyurusunda bulundu

BUENOS Arjantin'in Eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, teknoloji şirketi Google'a hakkında "yanlış ve saldırgan ifade paylaştığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner, Google hakkında suç duyurusunda bulundu
06.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:29

BUENOS Arjantin'in Eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, teknoloji şirketi Google'a hakkında "yanlış ve saldırgan ifade paylaştığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kirchner, Twitter hesabından, "Bugün Google'a karşı davada kanıt olarak kullanılacak bir uzman raporu talep etmek amacıyla suç duyurusunda bulundum." açıklamasını yaptı.

Google'ın yanlış ve saldırgan bilgi paylaştığını iddia eden Kirchner, "Yalanlar ve iftiralar, sınırsız dolaşımı olan geniş çaplı platformlardan çıkınca engellenemiyor ve iftira atılan kişilere olan zararı hesap edilemez." ifadelerine yer verdi.

Arjantin'in en ünlü siyasi figürlerinden Kirchner'in ismi 17 Mayıs'ta Google'da aratıldığında, isminin altındaki meslek kısmında "Arjantin Ulusunun Devlet Başkanı Yardımcısı" ifadesi yerine "Arjantin Ulusunun Hırsızı" ifadesi çıkmıştı.

Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde başlayan ve Kirchner'ın reddedip, "siyasi baskı" olarak nitelediği halen devam eden hakkındaki yolsuzluk davalarında henüz herhangi bir suçlamadan ceza almadı.

Kaynak: AA

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