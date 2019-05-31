Arjantin'de eski-moda oyuncaklar müzesi

Arjantin'in başkenti Bueno Aires'te yeni açılan bir müzede eski-moda oyuncaklar sergileniyor.

Eski moda oyuncakları onurlandıran müze, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te açıldı. Super Batuque Müzesi'ni kuran Demian Ventura, son 20 yılını büyük oyuncak koleksiyonunu inşa ederek geçirdi.

Ventura, "40'lı ve 90'lı yılların arasında bir zaman çizelgesi oluşturmak için o yılların parçalarını arıyordum, bu müze bu şekilde ortaya çıktı. Üç yıldır bütün bu oyuncakları bir araya getiriyorum" dedi.

Herkese açık olan müzede yaklaşık bin oyuncak sergileniyor.

Müzeyi ziyaret eden Gerardo Cianciolo, "Bir anı deposu gibi. Bu, birinin unutmuş olabileceği zamanları yeniden yaşamak gibi bir şey ve buraya gelmek, onu kurtarmak gibi bir şey" açıklamasında bulundu.

Ventura sergilenen eserlerin çoğunu restore etti ve daha eskilerini satın almadan önce kapsamlı araştırmalar yaptı. Örneğin, Fransa'daki bir müzayededen 1939'da üretilen orijinal bir Süpermen aksiyon figürü satın aldı. Süpermen Ventura'nın favori süper kahramanı ve müzesi, çizgi roman karakteriyle ilgili yaklaşık 600 parça ile süslendi.

Super Batuque Müzesi ayrıca Almanya Playmobil, Meksika'nın El Chavo del Ocho bebekleri ve animasyon serisi Thunder Cats ve He-Man'den figürler içeriyor. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA