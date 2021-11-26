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Arjantin'de binlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Arjantin'de binlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadınların uğradığı şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadınların uğradığı şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Başkent Buenos Aires'te sol görüşlü grupların ve sosyal organizasyonların çağrısıyla Ulusal Kongre Binası önünde toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişi, Mayıs Caddesi boyunca Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.

Göstericiler, kadınların şiddet kurbanı olmasını kınadı ve ortadan kaybolan kadınların bulunması çağrısı yaptı. Bazı göstericiler ellerinde "Yeter" ve "Biri bile eksilmeyecek" yazılı pankartlar taşırken bazı göstericiler de şiddete maruz kalan kadınlara dikkati çekmek için yüzlerini boyadı.

Kadınlara şiddet uygulayanlara sert cezalar verilmesini talep eden göstericiler, cinayete kurban giden kadınlar için de adalet çağrısı yaptı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında başkentin yanı sıra Arjantin'in çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.

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AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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