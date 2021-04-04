Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arıza'ın 30. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 29. Bölüm Fragmanı yayında. Ali Rıza ve Halide'nin duygusal anlarının ekrana geldiği tanıtımda Ali Rıza'nın harekete geçtiği aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Burak Ersoylu'nun artan gücü dengeleri değiştirirken, İhtiyar'ın fenalaşması dikkat çekiyor. "Ali Rıza, intikamını alabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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