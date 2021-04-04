Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arıza'ın 30. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?