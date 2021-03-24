Arıza yeni bölüm fragmanı ! Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Arıza 27. bölüm izle, son (27) bölüm full izle!

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ARIZA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisi ATV ekranlarında bu akşam 27. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Arıza 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ARIZA 27. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Arzıa dizisinin 27. bölümünde Ali Rıza, Halide, Rukiye Hanım ve tüm dostlarının bir masada buluştuğu sahnede Hasan ve Ferit saz eşliğinde "Odam Kireçtir Benim" türküsünü seslendirdi.

ARIZA 27. BÖLÜM İZLE

ARIZA 27. BÖLÜM FARGMANI

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.