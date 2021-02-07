Arıza: Haşmet kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Haşmet karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde olduğu Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Haşmet Gürkan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Haşmet Gürkan karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: HAŞMET GÜRKAN GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Haşmet Gürkan karakterini "Ahmet Mümtaz Taylan" canlandırıyor. Ahmet Mümtaz Taylan dizideki karakterinin adı "Haşmet Gürkan"dır.

ARIZA: HAŞMET GÜRKAN KARAKTERİ

Haşmet 1959 'da Trabzon'un Yoroz mahallesinde doğmuş, küçük yaşta babasıyla kaçak hayatı yaşamış, düşmanlarının evlerini yakmasıyla bilenmiş, intikamını alıp hapse girmiştir. Haşmet için maphus hem okul, hem de Can Dostum dediği İshak'la tanıştığı yerdir. Afla cezaevinden çıkıp İstanbul'a gelir, İshak'la birlikte yepyeni bir hayat kurar.Ama tek bir şeyden hiç şaşmaz: Sadakat! Yeraltı dünyası, borsadan ve tefecilikten cebini doldurmakla meşgulken, Haşmet, aynı gün ayrı yerlerde yıldırım hızıyla çok kanlı bir dizi operasyon yapar.Bu operasyon sonucu İstanbul'un yeraltı dünyasının haritası tamamen değişir ve Haşmet şehrin kralı olur… Haşmet, yıllar sonra, dostu İsak'ın ve çocuklarının öldürüldüğü ve ailenin çok zor durumda kaldığı haberini alır almaz, sevgili dostu İsak'ın oğlu Fuat'ı himayesine alır. Ama Fuat, bu iyiliğe Haşmet'in ailesini katledip, kral tahtına kurularak cevap verecektir. Fuat, ihanetini Haşmet'in rakiplerine yıkmayı başarmış, sırrını yıllarca saklamıştır. Ama bu sır, Fuat'ın oğlu Burak'ın Haşmet'in kızı Halide'ye olan zaafıyla ortaya dökülmek için gün sayıyordur… Haşmet Gürkan, el etek çektiği karanlık aleme yeniden girecek, kaybettiği oğullarının yerine Ali Rıza'yı koyacak ve bu yolculukta Ali Rıza ile birlikte yürüyecektir.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

12 Eylül 1965 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür. Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'ünü kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan 2013 Yılında çekilen Kelebeğin Rüyası filminde de rol almıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

Arıza/ 2020

Alef/ 2020

Halka/ 2019

Hayat Sırları/ 2017

Hayat Şarkısı/ 2016 – 2017

Behzat Ç/ 2011

Leyla İle Mecnun/ 2010 – 2013

FİLMLER

Ölümlü Dünya/ 2018

Kelebeğin Rüyası/ 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi/ 2012

Bir Zamanlar Anadolu'da/ 2011

Ejder Kapanı/ 2010

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım/ 2007

Okul/ 2005

İstanbul Kanatlarımın Altında/ 1996