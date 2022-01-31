TİPİDE MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ, BARETLERİYLE KAR KÜREYEREK KURTULDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde arızalanan elektrik hatlarına müdahale için yola çıkan arıza ekibi, tipi nedeniyle kamyonetleri kara saplanınca mahsur kaldı. Baretlerini kürek olarak kullanıp, elleriyle kar küreyen 3 kişilik ekip, yaklaşık 5 saatlik uğraşın ardından araçlarını bulunduğu yerden çıkartıp, kurtulmayı başardı.

İlçede yoğun kar yağışında birçok köy yoluna ulaşım sağlanamazken elektrik ve haberleşme hatları da zarar gördü. Hasar gören elektrik hatlarındaki arızayı gidermek için çalışma yürütülen arıza ekibine ait kamyonet, Ormandibi köyünde tipi nedeniyle kara saplandı. Zor anlar yaşayan ekip, kamyonet çevresi ve yoldaki karı açmak için başlarındaki baretleri kürek olarak kullandı. Ekipler, elleriyle kar küreyerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik uğraşın ardından araçlarını bulunduğu yerden çıkartan 3 kişi kurtulmayı başardı. Ekiplerin mahsur kaldıkları kardan kurtulma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.