Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?
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Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

06.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:07
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk yeteneği ve oynadığı kötü kadın rolleri ile sürekli olarak dikkat çeken son olarak da Arıza'da oyanayan Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

Özellikle kötü kadın rolleri ile dikkatleri üzerine çeken Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir?Dilara Akyüksek kaç yaşında, nereli?

Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

DİLARA AKYÜKSEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987, Karşıyaka, Türk oyuncu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

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