Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk yeteneği ve oynadığı kötü kadın rolleri ile sürekli olarak dikkat çeken son olarak da Arıza'da oyanayan Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Akyüksek kimdir? Dilara Akyükse kaç yaşında, nereli?