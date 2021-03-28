Arıza 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 29. Bölüm fragmanı full HD izle!
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Arıza 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 29. Bölüm fragmanı full HD izle!

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Arıza 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 29. Bölüm fragmanı full HD izle!

Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de yayınlandı. Arıza 28. Bölüm ardından 29. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Arıza 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 29. Bölüm fragmanı full HD izle! Arıza son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de yayınlandı. Arıza 28. Bölüm ardından 29. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Arıza 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 29. Bölüm fragmanı full HD izle! Arıza son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ARIZA 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX'un sevilen dizisi Kefaret 28. Bölümün ardından 29. Bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Peki, 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 29. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza'nın 27. Bölümünde; Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet'i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı" der. Aslan ise Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE!

ARIZA SHOW TV CANLI İZLE!

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:16:01. #1.14#
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