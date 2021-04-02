Arıza 29. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 28. bölüm izle

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ARIZA 28. bölüm FULL İZLE!

Arıza dizisi SHOW TV ekranlarında 28. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 28. bölümün ardından şimdi de Arıza 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 29. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARIZA 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARIZA 28. BÖLÜM İZLE

Arıza 28. bölüm izlemek için tıklayınız!

ARIZA 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.