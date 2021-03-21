Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Arıza 27. bölüm izle, son (27) bölüm full izle!

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ARIZA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 27. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Arıza 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ARIZA 26. BÖLÜMDE NE OLDU?

Arıza dizisinin 26. bölümünde duygu dolu anlar yaşanıyor. Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyü bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ARIZA 25. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Arıza'nın 25. bölümünde Ali Rıza'nın ringde nefes kesen karşılaşması devam ediyor. İhtiyar ve Haşmet Ağa'nın konuşması ise herkesin dikkatini çekecek. Ali Rıza, rakibine karşı ayağa kalkarak mücadelesinde devam ederken İhtiyar'ın itirafı Haşmet'i şoke edecek. İhtiyar, Haşmet'e Ali Rıza'nın öz oğlu olduğunu açıklayacak.

ARIZA 26. BÖLÜM İZLE

Arıza dizisinin 26. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.