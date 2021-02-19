Arıza 23.Bölüm 1.Fragman
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Arıza 23.Bölüm 1.Fragman

19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın hikayesi Gamestory'e ait.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın hikayesi Gamestory'e ait. Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse yer alıyor.

Arıza 23.Bölüm 1.Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:53:42. #1.14#
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