Arıza 16. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 15. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 15. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 16. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 14. Bölümünde; Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır. Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide, Ali Rıza'dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide'ye, 'Biz olamayız' der. Ali Rıza, Numan'ın deposunu iç edince Numan, Burak'tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet'le paylaşacaktır. Burak'ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak'ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

ARIZA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir