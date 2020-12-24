Arıza 16. Bölüm 1. Fragman | Haşmet Gürkan gerçeği öğreniyor
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Arıza 16. Bölüm 1. Fragman | Haşmet Gürkan gerçeği öğreniyor

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda;

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza 16. Bölüm 1. Fragman | Haşmet Gürkan gerçeği öğreniyor

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:53:31. #1.15#
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