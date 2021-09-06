Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
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Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turnalar) seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turnalar) seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu dönemlerde de flamingoların uğrak yeri haline geldi. Drone ile havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada 3-4 ay konaklıyor. Göç sırasında Van Gölü kıyıları, Van'daki Erçek Gölü ve Adilcevaz'daki Arin Gölü'nü durak olarak seçen flamingolar, buralarda bir süre kalıyor. Flamingolar havaların soğuması ile birlikte Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor.

(Özkan Olcay/İHA)

Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi
Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arin Gölü'nü renklendiren Flamingolar havadan görüntülendi - Haberler
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