Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti Batman'da arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Cemal Algan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Sason ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında emekli güvenlik korucusu olan 50 yaşındaki Cemal Algan, kızıyla birlikte evinin yakınında bulunan bahçesindeki 2 kovan arının bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fenalaşan Cemal Algan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Algan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ÇOCUK YETİM KALDI

Evli ve 8 çocuk babası olan Algan, Dörtbölük köyünde defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA