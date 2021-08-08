Arigato ne demek? Arigato nedir, hangi dilde? Arigato ne anlama geliyor? Japonca bir kelime mi?
Arigato ne demek, nedir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Japonca bir kelime olan arigato ne anlama geliyor? Arigato Türkçe'si nedir? Arigato Türkçe anlamı ne demektir? İşte detaylar...
Japonca'da en çok kullanılan kelimelerin başında Arigato gelmektedir. Peki, Arigato ne demek? Arigato nedir, hangi dilde? Arigato ne anlama geliyor?
ARİGATO NE DEMEK?
Arigato, Japonca bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise "Teşekkür ederim." anlamına gelmektedir.
Arigato, normalde Arigatou veya Arigatoo şeklinde de yazılabiliyor. Fakat dünya çapında bu kelime arigato olarak bilinmektedir. Popüler kültürde yazılışı arigato şeklindedir.
Arigato : Teşekkür ederim.
Arigato'nun diğer anlamları : Teşekkürler, Teşekkür etme.
Buna ek olarak Doomo kelimesi de "Sağ ol" anlamına geliyor.