Arif v 216 nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzayda yaşayan robot 216'nın insanlığa özenip dünyaya gelmesini ve Arif'le insan gibi yaşamaya çalışmasının anlatıldığı Arif V 216 oyuncuları ve konu merak ediliyor. İşte senaryosunun Cem Yılmaz'a ait olduğu Arif V 216 hakkında detaylı bilgiler... Arif v 216 nerede çekildi? Arif v 216 ne zaman çekilmiştir? GORA seri mi? GORA serisi sıralaması nasıl?

ARİF V 216 KONUSU

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın beğenilen filmi 'Arif V 216'nın çekimleri Çerkezköy'de yapılmıştır.

Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili paylaşımı; 3 gün süren çekimlerinden ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından, "Mahallelerinde çekim yaptığımız,Cerkezköy'de ki arkadaşlarımıza, misafirperverlikleri ve dostane yardımları için çok teşekkür ederim."

ARİF V 216 NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

2018 yılında beyaz perdede izlenme rekorları kıran bir Cem Yılmaz klasiği Arif V 216 büyük hasılat yapmıştır.

GORA SERİ Mİ?

GORA, AROG, ve Arif v 216'da aynı karakterleri görmekteyiz. Bu 3 filmin hikayeleri birbirini tamamlamaktadır.

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