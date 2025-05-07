Arif Kocabıyık kimdir? sorusu, onun sosyal medya içerikleriyle gündeme gelmesinden sonra sıkça sorulmaya başlandı. Antalya doğumlu olan Arif Kocabıyık, kariyerine oldukça farklı bir alanda başlamış olmasına rağmen zamanla medya sektöründe kendine yer buldu. Peki, Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık kaç yaşında, nereli?

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

29 Haziran 1983 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Arif Kocabıyık, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Kocabıyık, medya dünyasındaki başarısının yanında siyasete olan ilgisiyle de biliniyor.

2018 yılında "İlave TV" adlı YouTube kanalını kurarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Eniştesi Turan Kural ile birlikte başlattığı bu proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında sokak röportajları yaparak halkın nabzını tutmuştur. Bu röportajlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmış, Arif Kocabıyık kimdir sorusunun karşılığı olarak "sokakların sesi" olarak anılmasına neden olmuştur.