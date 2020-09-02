Arif Ersoy kimdir? Arif Ersoy nereli, neden öldü? Prof. Dr. Arif Ersoy özgeçmişi Arif Ersoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nde eğitim gördü. Çorumlu olan akademisyen Ersoy, İktisat Profesörüdür.1977-1979 yıllarında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görevine başladı. Arif Ersoy hayatı.

Arif Ersoy, 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak yer aldı. 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulunan Arif Ersoy neden vefat etti?

ARİF ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Arif Ersoy, 1 Ocak 1948 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden 1973 yılında mezun olan Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü de bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976'da yaptı. Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979 yılında tamamlamış ver ardından 1982'de Yardımcı Doçent, 1986'da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da İktisat Profesörü oldu.

1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulunan Ersoy, 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu.

Arif Ersoy, 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak ye aldı. 27 Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 tarihleri arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkan'lığı yapmış ve sonrasında ikinci kez 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır. Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği yapan Ersoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü başkanlığından 1 Ocak 2016 tarihinde emekli oldu.

Son olarak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını ve aynı üniversitenin bünyesinde kurulan Uluslararası İslam Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlük görevlerini yerine getiren başarılı akademisyen, Ankara'da bulunan Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği görevlerini yaptı. İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Prof. Dr. Arif Ersoy, 7 Haziran 2015 genel seçimleri için 20 Şubat 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundu.

Arif Ersoy, 1 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

ESERLERİ

İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişme Tarihi, Üçüncü Baskı, Nobel, 2007

İktisadi Müesseseleşme Tarihi, Akevler Akdenizi Bilimsel Araştırma Merkezi, İzmir 1986

Silm Sosyal Yapılanma Modeli, Yörünge Yayını, 1995

Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli [Faizsiz Kredileşme Sistemi], İlmi Neşriyat

İktisadi Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012