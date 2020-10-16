Arif Çetin kimdir, kaç yaşında? Arif Çetin nereli? Arif Çetin emekli mi oldu?

Türk Ordusu'nda yer alan isimlerden olan Arif Çetin, aktif görev sürecinde pek çok önemli olayın içerisinde yer almıştır. Peki, Arif Çetin kimdir, kaç yaşında? Arif Çetin nereli? Arif Çetin emekli mi oldu? Arif Çetin'in eşi kimdir? Arif Çetin Kalecik doğumlu mu?