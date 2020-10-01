Arif Akpınar kimdir? Arif Akpınar kaç yaşında? Arif Akpınar nereli? Arif Akpınar neden öldü?

Genç yaşta yaptığı müzikler ile adını duyuran Arif Akpınar kimdir? Arif Akpınar kaç yaşında? Arif Akpınar nereli? Arif Akpınar neden öldü?

36 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Arif Akpınar kimdir? Arif Akpınar neden öldü? Arif Akpınar nereli?

ARİF AKPINAR KİMDİR?

1984 yılında Mersin Silifke'de doğan Arif Akpınar müzisyendir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı. Arif Akpınar'ın babası da müzisyen olduğu için küçük yaşlarda piyano ve gitar ile tanışıp ve müzik ile içi içe büyüdü. Eğitim hayatının her döneminde mutlaka bir müzik grubu oluşturdu ve besteler yaptı.2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yaptı. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri de kendisine aittir.2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumladı.

ARİF AKPINAR NEDEN ÖLDÜ?

MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edilen 36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.