Arif Ahmet Denizolgun, 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2007 genel seçimlerinde de Demokrat Parti'den Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu; fakat her iki seçimde de seçilemedi. Peki, Arif Ahmet Denizolgun neden öldü, ne zaman öldü? Arif Ahmet Denizolgun kimdir?

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgunmimar, siyasetçi ve din adamıdır. Babası Seyyit Hüseyin Kamil Denizolgun, annesi ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı Feriha Ferhan Denizolgun'dur. Babası Alanyalıdır.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Ardından Wagner College (Staten Island, New York) Ekonomi ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu ve Serbest Mimar ve Müteahhitlik yaptı. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Arif Ahmet Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20. dönem Antalya milletvekili seçilerek meclise girdi. 28 Şubat sürecinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükûmeti'nde (55. hükûmet) ulaştırma bakanlığı yaptı. Hükûmet içerisinde partisiz bakan olarak 'bağımsız' yer aldı. Bakanlık görev süresi Ağustos 1998 ile Ocak 1999 tarihleri arasındadır. Ayrıca NATO Komisyon Başkanlığı, Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Denizolgun, 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2007 genel seçimlerinde de Demokrat Parti'den Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu; fakat her iki seçimde de seçilemedi.

ARİF AHMET DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016'da saat 03:00 sularında yüksek tansiyon sonucu hastaneye kaldırıldı fakat beyin kanamasından dolayı saat 04:00 civarında öldü

Alınan bilgiye göre, gece Beykoz'daki evinde beyin kanaması geçiren Denizolgun, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.