Arıcılar Birliği'nden Vali Elban'a Ziyaret

Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Elban'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Kılıç'a, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Şahin ve SERKA Ağrı Koordinatörü Ceren Avcil eşlik etti.



Kılıç, Vali Elban'a kentteki arıcılığın geliştirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Öte yandan, Şahin tarafından kentte 42 kursiyere arıcılık eğitimi verildiği de belirtildi.