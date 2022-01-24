Arıcak kara teslim oldu - Haberler
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Arıcak kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arıcak kara teslim olduELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesi adeta kara teslim oldu.

Arıcak kara teslim oldu

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesi adeta kara teslim oldu. Kar ve tipi nedeniyle karayolu ulaşımının da kapalı olduğu ilçede evler kara gömüldü.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı hayattı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı kar yağışı Elazığ'da etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle Elazığ- Arıcak 15-30 kilometreleri arası olmak üzere tüm köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yoğunbilek Köyü'nde evler adeta kara gömülürken, soğuklardan dolayı çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışından dolayı 10'u Arıcak ilçesine bağlı olmak üzere kent genelinde toplamda 531 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Arıcak kara teslim oldu

Arıcak kara teslim oldu

Arıcak kara teslim oldu

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Arıcak, kar, 3. Sayfa, Haber

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