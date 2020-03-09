Arı Maya 3 Filmi
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Arı Maya 3, karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını konu ediyor. Arı Maya ve arkadaşı Willi, kendilerine emanet edilen gizemli şeyi korumaya çalışırken, bir anda kendilerini büyük bir böcek savaşının ortasında bulur. Karınca prensesi kurtarmak için karşısına çıkan acımasız düşmanlarla savaşmak zorunda kalan Maya ve Will için bu süreç dostluklarının test edilmesine neden olur.
Yönetmen: Noel Cleary
Senaryo: Fin Edquist , Adrian Bickenbach
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Maya the Bee 3: The Golden Orb
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 19.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com