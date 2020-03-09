Arı Maya 3 Filmi Arı Maya 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Arı Maya 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Arı Maya 3, karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını konu ediyor. Arı Maya ve arkadaşı Willi, kendilerine emanet edilen gizemli şeyi korumaya çalışırken, bir anda kendilerini büyük bir böcek savaşının ortasında bulur. Karınca prensesi kurtarmak için karşısına çıkan acımasız düşmanlarla savaşmak zorunda kalan Maya ve Will için bu süreç dostluklarının test edilmesine neden olur.

Yönetmen: Noel Cleary

Senaryo: Fin Edquist , Adrian Bickenbach

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Maya the Bee 3: The Golden Orb

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya, Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 19.02.2021



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Kaynak: InterSinema.com