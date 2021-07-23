ARHAVİ İLÇEMİZİN YARALARINI BİRLİKTE SARIYORUZ
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ARHAVİ İLÇEMİZİN YARALARINI BİRLİKTE SARIYORUZ

ARHAVİ İLÇEMİZİN YARALARINI BİRLİKTE SARIYORUZ
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Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Elçin, Artvin Belediyesi imkanları doğrultusunda Arhavi Halkının yanında olacaklarını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Elçin, Artvin Belediyesi imkanları doğrultusunda Arhavi Halkının yanında olacaklarını söyledi.

Arhavi İlçemizin Yaralarını Birlikte Sarıyoruz

Arhavi ilçemizde yaşanan sel felaketi neticesinde, şehir içme suyu şebeke hatlarının zarar görmesi üzerine Arhavili hemşehrilerimizin içme suyu desteğinde bulunduk. Olay yerine ise Vidanjör ve teknik personelimizi sevk ederek Arhavi ilçemizin normal yaşamına dönmesi için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Birlikteysek eğer gücümüz her şeye yeter…

Kaynak: Habermetre

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