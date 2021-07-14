ARFF memuru nedir? Arff memuru ne iş yapar ve nasıl olunur? Arff memuru maaşı ne kadar?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konulardan biri de ARFF memurluğu hakkında oldu. Bu kapsamda ARFF memuru nedir? Arff memuru ne iş yapar ve nasıl olunur? sorularının yanıtları merak edildi.

ARFF memuru nedir? Arff memuru ne iş yapar ve nasıl olunur? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ulaşım dünyası her geçen gün gelişmeye devam ederken hava yolları bu konuda büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda hava yollarına dair pek çok farklı meslek ön plana çıkıyor. Onlardan biri de ARFF memuru olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Arff memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler.

ARFF MEMURU NEDİR?

Aircra Recue and Fire Fighng olarak açıklaması bulunan Arf, havaalanlarında görevli memurlara verilen addır. Olası çıkabilecek yangınlara müdahale eden ekip, uçaklar için yakıt ikmali gerçekleştirecek olan görevliler olarak ön plana çıkıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde istihdam edilen memurlar, ülkenin birçok farklı havaalanlarında görevlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda havaalanlarında olası kazalar ve bu gibi sorunlara karşı da hazırlık konusunda sorumluluğu bulunan bir memuriyettir.

Arff memuru hem havada hem de yardı olan uçaklar üzerinde pek çok önemli göreve sahiptir. Özellikle afet ve tüm kazalar, farklı olaylar, yangın ile beraber acil durumlar karşısında müdahale sorumluluğu taşıyan kişilerdir. Yaşanabilecek tüm kazalara karşı önlem ve tedbir alması gereken memurlar olarak değerlendirilir. Bu memurlar oldukça yoğun bir eğitime katılırlar ve işleri kolay değildir. Hava alanlarında herhangi bir yangın ya da kaza ve birçok olaya karşı, her an tetikte ve hazır olması gereken memurlardır.

ARFF MEMURU NASIL OLUNUR?

Son dönemlerin en dikkat çeken ve popüler meslekleri arasında ARFF memuru geliyor. Özellikle nasıl ARFF memuru olunması gerektiğine dair internet üzerinden çok sık karıştırma gerçekleştirilmekte. Af memuru olabilmek için belli başlı bazı önlisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Acil yardım ve afet yönetimi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği

Bunların dışında ayrıca belli başlı bazı kriterlerin kişide olması gerekmektedir

En az 1.65 metre boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak. Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak. "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde AARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

ARFF MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Arff memur maaşlarına dair bilgiler 2019 yılına dair 5 bin - 5 bin 500 Türk lirası arasında değiştiği bilinmekte.