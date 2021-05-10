Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?

Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Arefe günü ne zaman merak edildi. Ramazan Bayramı'nın bir önceki günü arife günü olmaktadır. Arefe gününde son oruç tutulacaktır. Ek olarak Arefe gününün bir önceki gecesi son teravih namazı kılınacaktır. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Arife günü ne zaman?

Ramazan Bayramı'nız şimdiden mübarek olsun! Bayramdan bir gün önce Ramazan Arefesi olacaktır. Peki arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram arefesi ne zaman? Arefe günü hangi gündür? 11 Mayıs Salı mı? 12 Mayıs Çarşamba mı? 13 Mayıs Perşembe günü mü? Hangi gün arife günüdür?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı günleri:

  • Arefe Günü : 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

Bayram namazı 13 Mayıs Perşembe günü kılınacaktır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü Bayram gününden bir gün öncedir. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.

AREFE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Arefe gününe 2 gün kaldı. 12 Mayıs Çarşamba arife günüdür.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:51:17. #1.15#

title