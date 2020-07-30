Arefe günü kargolar açık mı 2020? Bayramda kargolar çalışacak mı?
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Arefe günü kargolar açık mı 2020? Bayramda kargolar çalışacak mı?

Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı arefesi kargo alacaklar veya gönderecekler MNG, Sürat, Yurtiçi kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Firmaların bazıları yarım gün, bir kısmı da tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Bayramda kagolar açık olacak mı?

Arefe günü kargolar açık mı 2020? Bayramda kargolar çalışacak mı?
30.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:57

Arefe günü sonrası Kurban Bayramı'nda kargo firmaları çalışacak mı sorusu da merak edilenler arasında bulunuyor. Kargo çalışma saatleri ise haberimizde yer alıyor. 30 Temmuz arefe günü kargo firmaları çalışıyor olsa da bayram günleri olan 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar kargoların açık olmayacağı bekleniyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

MNG kargo, Aras kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargo gibi firmaların bazıları 30 Temmuz Perşembe arefe günü yarım gün ve tam gün mesai şeklinde çalışıyor olacaklar.

KARGO FİRMALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yaparken, hafta sonu ise 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Şirke tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, şubelerin bulunduğu ilin coğrafi konumuna ve operasyonel durumu göz önünde bulundurularak mesai saatlerinde değşiklik olabilir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Adresten alım talebinde bulunmak için en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verilebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezinden arayarak bildirilebiliyor.

Gönderinin şubeye müşteri tarafından teslim edilmesi için ise hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargo teslim alınabiliyor. Pazar günleri hizmet verilmiyor.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri;

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. Bu saatten sonra ise bir saatlik aranıon ardından öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi sabah saat 09:00'da başlar ve akşam 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı, diğer resmi tatiller arasında sayıldığından, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kargo firmalarının çalışmayacağı düşünülüyor. Ancak bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor.

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