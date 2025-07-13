Ardıç kışın limon döker mi?

Ardıç kışın limon döker mi?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında "kışın yapraklarını dökmeyen" şeklinde bir ifade yer almaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında "kışın yapraklarını dökmeyen" şeklinde bir ifade yer almaz?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında "kışın yapraklarını dökmeyen" şeklinde bir ifade yer almaz? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangi ağacın TDK Türkçe Güncel Sözlük tanımında "kışın yapraklarını dökmeyen" şeklinde bir ifade yer almaz? sorusu cevabı nedir?

HANGİ AĞACIN TDK TÜRKÇE GÜNCEL SÖZLÜK TANIMINDA "KIŞIN YAPRAKLARINI DÖKMEYEN" ŞEKLİNDE BİR İFADE YER ALMAZ?

A: Ardıç

B: Servi

C: Kavak

D: Limon

Cevap :C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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