Ardanuç sobası alışkanlık yapıyor

07.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:41

Ardanuç'ta üretilen sobalar çok amaçlı kullanıldığından bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Isınırken aynı anda fırınında ekmek pişirip çay demlenebilen sobaların ülkenin birçok ilinden alıcısı buluyor.



Artvin'in Ardanuç ilçesinde üretilen 'kara soba' olarak adlandırılan yöreye özgü sobalar bölge sakinlerinin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Isınırken aynı anda fırınında ekmek pişirip üzerinde yemek yapma imkanı sağlayan sobalar, ülkenin bir çok bölgesinde alıcı buluyor. Bir ustanın bir günde yapabildiği kara sobanın fiyatı ise ebatlarına göre 650 liradan 900 lira arasında değişiyor.



İlçede yaşayan sıcak demir ustaları Mustafa ve Kemal Şimşek kkardeşler, atölyelerinde ürettiği yöreye özgü sobaları yok satıyor. Kendilerini son soba ustası olarak gördüklerini ifade eden Şimşek kardeşler, genç neslin sobacılık mesleğine ilgisiz olduğunu belirttiler.



"Bir soba bir günde yapılıyor"



Ardanuç sanayi sitesinde kardeşiyle birlikte atölyelerinde soba üreten 22 yıllık soba ustası Mustafa Şimşek (40), "Burası kırsal bir bölge burada ya mesleğiniz olacak yada okuyacaksınız. Biz okumadık bu mesleği seçtik. Dayım sağ olsun bize bu mesleği öğretti kardeşimle birlikte geçinip gidiyoruz" dedi.



Isınırken aynı zamanda yiyecek, içecek pişirebilen Ardanuç sobasının diğer sobalardan özelliğinin daha dayanıklı olduğunu ifade eden Şimşek, "Kara soba dediğimiz Ardanuç sobalarında ekmek güzel pişer, dayanıklıdır. Sağlıklı ve tanışabilir olması nedeniyle yaylacılık yapanlar içinde oldukça daha çok tercih ediyor. Bir usta bir günde iyi çalışması lazım ki bir Ardanuç kara sobasını bitirsin" diye konuştu.



"Artvin'den göç edenler bile bu sobayı bırakamaz"



" Artvinli olup da bu şehirden göç etmiş olanlar bile bu sobayı bırakamaz" diyen Şimşek "Bursa'da Ankara'da İzmir'de yaşayanlar Artvinlilere çok soba gönderdik. Bu ayrı bir hastalık sobada pişen ekmeğin tadını özleyenler bizden soba siparişi verir. Türkiye'nin her kırsal bölgesine soba siparişimiz var. Ardanuç kara sobası kullanmak isteyen Erzurum, Ardahan, Kars başta olmak üzere birçok ile hazırladığımız sobaları gönderiyoruz. Ebatlarına göre 4 çeşit soba üretiyoruz. Fiyatlar 650'den başlayıp 900 liraya kadar devam ediyor. Ardanuç'ta 7 sobacıyız her sobacı yılda 100 soba satışı yapıyor. 40 yaşındayım 22 yıldır kardeşimle birlikte bu mesleği yapıyorum, ilçemizde 7 sobacı var bizden sonra bu mesleği yapacak kimsenin olmayacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA