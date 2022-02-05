Ardahanlılar Yalnızçam'ın zirvesinde tipiye rağmen kayak yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde etkili olan tipiye rağmen kayak keyfi yaşadı.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan, sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkez, hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen aileleri ağırladı.

Vatandaşlar, Yalnızçam'ın zirvesinde tipi etkili olsa da kayak keyfini yarıda bırakmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Yalnızçam'da kayak yapmanın çok güzel ve maceralı olduğunu anlatan Bulut, "Bugün öğleden önce güneşli havada kayak yaptık. Öğleden sonra zirvede esinti ve tipi oluştu. Bu durum bile insana ayrı bir keyif veriyor. Bunu yaşamak lazım. Yalnızçam'ın her anı insana ayrı bir güzellik sunuyor." diye konuştu.