Ardahanlı çocukların kızak keyfi

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışının sonrasında kızak ve poşetlerini alan çocuklar kayak pistine çevirdikleri tepeden kayarak doyasıya eğlendi.

Ardahan'ın Karagöl Mahallesinde oturan çocuklar büyülerinin de yardımı ile kayak pistine çevirdikleri tepeden kızak ve poşetlerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarda saat 13.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkabilen çocuklar bu saatleri, kışın en büyük eğlencesi olan kızakla kayarak geçiriyor. Kışın soğuğuna aldırış etmeyen çocuklar, zaman zaman buzda dengelerini kaybedip düşseler de kalkıp tepeye tekrar çıkarak kızağa binip aşağıya doğru kendilerini bırakıyor. Kızağı olmayan çocuklar ise çareyi poşetin üstüne oturarak kaymakta buldu. Gün boyu kayarak doyasıya eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Torunlarıyla birlikte tepeden kayarak onlar gibi eğlenen Binali Biçer (65) ise, kendi yapmış olduğu posof kızağıyla kayarak çocuklarla birlikte mahalleyi adeta bir kayak pistine çevirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI