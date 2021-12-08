Ardahan Valisi Öner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öner, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde, Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçen Öner, yaşamda Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir", sporda ise Gökhan Balcı'nın "El ense" karesine oy verdi.

Öner, Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği uygulama sayesinde dünyadaki gelişmelerin fotoğraflara taşındığını belirterek, "Aslında fotoğrafların hepsi birbirinden anlamlı ve güzel. Bunların içinde zor da olsa birer tanesini seçtik. Bu fotoğraf kareleri hayatımıza anlam katıyor. Dünyanın dört bir yanından yaşananları bize taşıyan bu karelerle hafızalarımız tazeleniyor. Bu nedenle emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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