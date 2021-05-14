Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık ve kolluk kuvvetlerin bayramını kutladı
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık ve kolluk kuvvetlerin bayramını kutladı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık ve kolluk kuvvetlerin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanları ile kolluk kuvvetlerini ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanları ile kolluk kuvvetlerini ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Vali Öner, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, buradaki görevli sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet etti, bayramlarını tebrik etti.

Öner, daha sonra telsizle sahadaki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, özellikle Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda görevlerini başarıyla yaptığını belirterek, "Bugün de bayramı sizinle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tek amacımız biran önce bu hastalığın son bulması. Bu nedenle özellikle salgınla mücadelede emekleriniz büyük, emek veren herkesi kutluyorum." dedi.

Öner, daha sonra Ardahan Devlet Hastanesi acil bölümü ile ve Göle Polis Noktası'ndaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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