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Ardahan Sağlık Müdürü Özdemir'den gençlere "aşı olun" çağrısı Açıklaması

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Sağlık Müdürü Özdemir'den gençlere

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 71,1 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olduklarını belirterek, özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 71,1 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olduklarını belirterek, özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak vatandaşları aşılayabilmek için il genelinde 15 ekip ile seferber olduklarını, özellikle gençlerden, sağlıklı okula gitme dönemi içinde destek istediklerini söyledi.

"Ben hem veli hem torun sahibi biri olarak çağrıda bulunuyorum." diyen Özdemir, "Ardahan olarak Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın çağrılarına riayet ediyoruz ve bunun gayreti içindeyiz. Bu çağrılara şu ana kadar özellikle de eli öpülesi yaşlılarımız güzel icabet ederek aşılarını tamamladılar. Şu an ise bizim için çok önemli olan 15 yaşından gün alanlar ile 45 yaş arasında olan vatandaşlarımız. Bu yaş açısından aşı oranı olarak henüz istenilen seviyede değiliz." diye konuştu.

Özdemir, ikinci doz Kovid-19 aşısı oranı açısından Doğu Anadolu'da mavi kategoriye en yakın illerin Tunceli ve Ardahan olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi kategoriye geçmemiz için çok az aşı oranı kaldı. Bizim söz konusu orandan daha önemlisi gençlerimiz ve çocuklarımızın okullardan uzak kalmamasıdır. Geçen yılın manzarasını artık yaşamak istemiyoruz. Okullarımız ve pansiyonlarımız açık kalsın istiyoruz. Öğrencilerimiz için her türlü fedakarlığa hazırım. Yeter ki velilerimiz üzerine düşeni yapsın. Benim çağrım öncelikle gençlere, genç anne ve babalara; lütfen eksik olan aşılarımızı hemen yapalım. Aşılarımızı eksik yapıp öğrencilerimizin okullardan mahrum bırakılmasına sebep olmayalım. Ardahan ve ülke olarak bir an önce normalleşmemiz lazım."

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan Sağlık Müdürü Özdemir'den gençlere 'aşı olun' çağrısı Açıklaması - Haberler
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