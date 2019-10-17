Ardahan'ın cağ kebabı Bilbilan Yaylası'ndan

17.10.2019 09:40

Ardahan'da restoran işletmecisi Kadim Yılmaz, Bilbilan Yaylası'ndan getirdiği küçükbaş hayvanların etinden cağ kebabı yapıyor.

Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta olan ve Ardahan-Artvin arasında yer alan Bilbilan Yaylası'na haftanın belirli günlerinde Yılmaz, buradaki meralarda otlayan koyun ve kuzuları satın alarak kesimini gerçekleştiriyor.

Parçalara ayrılan etler ustanın elinde işlenerek dinlenmeye bırakılıyor. Bir gün dinlendirildikten sonra odun ateşinde pişirilen et, cağ kebabı olarak müşterilere servis ediliyor.

Kadim Yılmaz, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir yolcuk ve zahmetin ardından cağ kebabını lezzetli şekilde müşteriye sunmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Bilbilan Yaylası'ndaki meranın doğal ve birçok bitkiyi bünyesinde barındırdığını, bu nedenle söz konusu yaylada otlayan hayvan etinin lezzetiyle farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli neden lezzettir. İşte lezzeti de Bilbilan'dan alıyoruz. Çünkü buranın doğal, günümüze kadar bozulmamış bir yapısı mevcut. Bu doğal ortamda yetişen koyun ve kuzunun eti hem yumuşak hem de lezzetli oluyor. Müşterilerden aldığımız memnuniyetten dolayı bizim tercihimiz Bilbilan oluyor."

Kaynak: AA