Artvin'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Artvin il genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Artvin il genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilikçe alınan karar gereği, il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur