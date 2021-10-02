Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Yerel

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı Ardahan'ın göle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'ın göle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göle Ardahan karayolunda meydana gelen feci kazada Tedaş'a ait araçla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada Yıldırım Terzioğlu hayatını kaybederken, Hakan Göğercin ve Mustafa Demir yaralanarak kaldırıldıkları Ardahan devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Düm Tek Tek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Lionel Messi Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:38:17. #1.12#