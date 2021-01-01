Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
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Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü

01.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:49

Ardahan'da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

NEHİR VE GÖLLER DONDU

Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olanlar ise soğuk havada atkı ve bere takarak, işe gitmeye çalıştı.

Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
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