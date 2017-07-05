Ardahan'da Silahlı Çatışma 5 Yaralı

ARDAHAN'da alacak konusunda çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Kent merkezinin Kongre caddesinde dün saat 17.15'te bir marketin önünde Y.A. ile B.G. aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Y.A., tartıştığı B.G.'ye silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada alışveriş bölgede bulunan AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar'ın koruma polisi M.Ç.E., olaya müdahale etti ve Y.A.'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Y.A. bunun üzerine polis memuru M.Ç.E. ve B.G.'ye ateş etmeye devam etti. Bacağından yaralanan polis memuru M.Ç.E., silahlı kişiyi yaralayarak yakaladı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler korkuya kapılırken çatışmada bunların dışında yaralanan B.G. ve olay sırasında oradan geçen S.B., O.B.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, Kongre Caddesinde meydana olayın ardından hastaneye gitti. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, Polis memuru ve vatandaşlara 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. - Ardahan