Damal'da bazı evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damal'da bazı evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı evleri su bastı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı evleri su bastı.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 evi su bastı. Sel anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. - ARDAHAN

Damal'da bazı evleri su bastı
Damal'da bazı evleri su bastı
Damal'da bazı evleri su bastı
Damal'da bazı evleri su bastı
Damal'da bazı evleri su bastı
Damal'da bazı evleri su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damal'da bazı evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 19:42:10. #1.15#

title