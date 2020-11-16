Ardahan'da kurt şehir merkezine indi
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Ardahan'da kurt şehir merkezine indi

16.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:06

Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kent merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı. Fevzi Bozkurt, çalıştığı iş yerinden aracıyla evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

Aracıyla ilerlerken cep telefonuyla o anları kaydeden Bozkurt'un çektiği görüntülerde, bölgede yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

-İHA-

Ardahan'da kurt şehir merkezine indi
Ardahan'da kurt şehir merkezine indi
Ardahan'da kurt şehir merkezine indi
Ardahan'da kurt şehir merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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