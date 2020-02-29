Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın aksamasına yol açtı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın aksamasına yol açtı.
Ardahan-Şavşat kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, etkisini artırdı.
Yayla mevkisinde yoğunlaşan kar ve tipiden dolayı oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Yola zincirsiz devam etmek isteyen bazı tırlar ise yolda kaldı. Tırlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA