Ardahan'da dolu hayatı felç etti
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.
Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Ardahan'a bağlı Sulakyurt ve Yanlızçam köyünde etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken tarım arazileri zarar gördü. Sulakyurt köyünde dere yatağı taşarken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler ekili arazilerin zarar gördüğünü belirtirken, köy kırsalında bulunan derede çok sayıda yaban ördeği boğuldu. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
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