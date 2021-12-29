Ardahan buz kesti, hava sıcaklığı eksi 23'e düştü

ARDAHAN (İHA) - Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 23'ü gördüğü Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı. Dondurucu soğuklar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle, dışarıda yaşam mücadelesi vermeye çalışan sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Volkan Yıldız, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte resmen donduklarını söyleyerek, "Bugün gerçekten hava çok soğuk ve donuyoruz. Gün itibariyle kentte sis, pus ve ayaz kenti olumsuz etkiliyor" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ardahan'da en düşük hava sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldü.

(Olgun Yıldız-İHA)